Guga viaja aos EUA para avaliação de recuperação O tenista brasileiro Gustavo Kuerten viaja no fim de semana para os Estados Unidos, onde será avaliado pelo cirurgião Marc Philippon, que o operou no quadril em 2004, para depois marcar a volta ao circuito profissional. Há dois meses e meio no Rio, Guga treina e se dedica à preparação física com o técnico Hernan Gumy e o preparador Fernando Cao. Também trabalha duro com o fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé. "Estou trabalhando duro, feliz com o meu progresso e com a maneira com que toda minha equipe está envolvida e comprometida nesse processo. Continuo motivado e também estou ansioso para voltar a competir, Vejo a minha evolução, mas preciso ser paciente, para só retornar ao circuito quando estiver 100%", disse o tenista, em seu site.