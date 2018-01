Guga volta a perder e está eliminado da Copa Petrobras Com mais uma derrota, a segunda seguida, Gustavo Kuerten já está fora da disputa do Torneio dos Campeões da Copa Petrobras. Nesta quinta-feira à noite, o brasileiro perdeu para o argentino Diego Hartfield por 6/1 e 6/4. Como vinha de resultado negativo na estréia, para o marroquino Younes El Aynaoui, também por 2 a 0, deu adeus à competição. A campanha no torneio reflete o atual momento do tricampeão de Rolang Garros, que ainda sonha em voltar ao circuito profissional. ?Cheguei a jogar melhor no segundo set, mas de repente perdi a intensidade e terminei o jogo muito mal?, disse Guga. A melhor definição, porém, veio do argentino Diego Hartfield, que se confessou fã de Guga e revela-se preocupado com a atual situação do brasileiro. ?Para mim é um privilégio jogar com um tenista como Guga?, afirmou. ?Mas de certa forma sinto-me triste em vê-lo nessa situação. Acho que o melhor é lembrar dos seus bons momentos e do que ele fez.? Mesmo com Guga fora da disputa do título, as vagas para a final ainda estão indefinidas. Outro brasileiro, Tiago Alves, também acabou eliminado, depois de perder para André Ghem por 3/6, 6/3 e 10 a 3 no super tie-break. Flávio Saretta tem uma chance remota de classificação, pois perdeu nesta quinta-feira para Younes El Aynaoui por 6/1 e 6/4. Guillermo Cañas segue sua campanha vitoriosa e superou Sergio Roitman por 6/3 e 6/3. Os jogos desta sexta-feira na Arena da praia de Copacabana começam às 14 horas com Alves x Roitman; às 16 horas, Hartfield enfrenta El Aynaoui; às 18 horas, Cañas encara Ghem; e Guga faz sua despedida do torneio diante de Saretta, às 20 horas.