Guga volta ao Brasil e quer seguir tratamento com Filé Depois de dois meses em tratamento nos Estados Unidos, Gustavo Kuerten retorna ao Brasil neste fim de semana e está em seus planos recorrer aos conhecimentos do fisioterapeuta Nilton Petroni, o conhecido Filé, que se tornou famoso ao recuperar jogadores como Romário e Ronaldo. Para isso, Guga irá ficar no Rio por mais um mês e nesta segunda-feira, às 13h30 irá conceder uma entrevista coletiva para contar como foi este período no Colorado, na clínica do cirurgião Marc Philippon e seus planos para o futuro. Esta nova fase de recuperação - provavelmente com Filé - exigirá um mês de tratamento, o que deve transferir a volta de Guga ao circuito profissional apenas para o segundo semestre. Neste período nos Estados Unidos, o tenista brasileiro esteve sempre orientado pelo técnico Hernan Gumy e o preparador físico Fernando Cao. A contratação de Filé ainda não pôde ser anunciada oficialmente, pois depende de alguns detalhes, mas existe o interesse de Guga e de sua equipe em trabalhar com o fisioterapeuta. Além de Nilton Petroni ter em seu currículo a recuperação de jogadores famosos, o tenista brasileiro fugiria também do desconforto de passar tanto tempo fora do País, como aconteceu com esse período no Colorado, em que o forte frio foi um indesejado parceiro. A assessoria de imprensa de Guga não informou no comunicado se o tenista passa em Florianópolis - para estar ao lado da família - antes de conceder a coletiva em um hotel da zona sul do Rio. Além do jogador, devem participar da entrevista o técnico Hernan Gumy e o preparador físico Fernando Cao.