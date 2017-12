Guga volta às quadras com derrota no jogo de duplas O brasileiro Gustavo Kuerten foi derrotado, jogando ao lado de Marcelo Melo, em sua primeira partida por um torneio da ATP depois de nove meses afastado. Eles perderam por 2 a 0 para Alexandre Simoni e Marcos Hocevar, com parciais de 6/2 e 6/2, na primeira rodada da etapa de Assunção da Copa Petrobras, série de torneios challenger disputados na América do Sul em quadra rápida. Guga volta às quadras nesta terça, quando fará sua primeira partida de simples desde fevereiro, quando caiu diante de André Ghem na primeira rodada do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Ele enfrenta o austríaco Rainer Eitzinger, número 236 do ranking da ATP - Guga está hoje na 1.135.ª posição. ?Eu entrei um pouco perdidao, ainda mais na dupla, onde os pontos são muito rápidos e fica mais difícil pegar ritmo?, explicou Guga, que viu ao menos um ponto positivo na partida. "Se tiver servido para tirar essa ´nhaca´ antes de entrar no torneio de simples, terá sido válido?, brincou. Apesar da derrota, o brasileiro se diz animado com a chance de voltar ao circuito, e espera apenas uma boa apresentação contra o austríaco. ?Não o conheço, vou precisar de alguns games para saber como ele joga. A ansiedade já baixou um pouquinho, está sendo legal sentir este clima de competição outra vez?, afirmou.