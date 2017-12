Guga volta às quadras em partida de duplas no Paraguai Gustavo Kuerten volta aos torneios da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira. Só que neste primeiro dia, Guga só irá jogar na chave de duplas. Ao lado de Marcelo Melo irá enfrentar um time de brasileiros, Ricardo Hocevar e Alexandre Simoni, na Copa Petrobras, em Assunção, no Paraguai, competição da série Challenger com pontuação de US$ 100 mil. Na chave de simples, no verdadeiro teste, Guga só joga na terça-feira diante do austríaco Rainer Eitzinger. Pelo circuito da ATP, Kuerten não joga desde fevereiro, quando foi eliminado na estréia no Torneio da Costa do Sauípe (Bahia) pelo compatriota André Ghem por 2 sets a 1. Outros brasileiros estão na competição paraguaia, como Júlio Silva, que enfrenta Damian Patriarca (ARG), Ricardo Hocevar x Eduardo Schwank (ARG), Ricardo Mello x Brian Debul (ARG), Flávio Saretta x André Ghem e Rogério Dutra x Gorka Fraile