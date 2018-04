Guia exalta entrosamento com Ádria Ádria Rocha dos Santos, destaque da equipe paraolímpica do Brasil, nunca está sozinha. Colado a ela, fazendo o papel de seus olhos, está o guia Jorge Luiz Silva de Souza, o Chocolate, um carioca que o projeto olímpico da Mangueira resgatou da pobreza da Fazela do Vintém, no Rio. Na segunda-feira, Chocolate foi o primeiro a berrar no ouvido de Ádria que ela havia ganho o ouro nos 100 metros livre - o seu primeiro em Atenas, o quarto da carreira e a décima medalha em Jogos Paraolímpicos. "Eu não recebo medalha, pouca gente reconhece o que faço, mas fico feliz do mesmo jeito. Tenho o reconhecimento da Ádria, que a maior atleta do mundo. Isso já me basta. Já fico feliz", admitiu Chocolate. Embora se diga um cara feliz, Chocolate é um atleta frustrado. Seus tempos nos 100m, 200m, 400m e 800m são fracos. Por isso, quando foi convidado, em 2000, para ser guia der Ádria, aceitou na hora. Mas não pôde participar da Paraolimpíada de Sydney - ela foi ouro nos 100m e nos 200m e prata nos 400m, guiada pelo catarinense Gedrson Knittel. Para Atenas, Ádria exigiu a presença de Chocolate e o Comitê Paraolímpico Brasileiro teve de levá-lo aos Jogos. "No começo, precisavam de alguém que conseguisse acompanhá-la, já que ela é muito veloz. Minha primeira experiência na condição de guia foi um desastre, mas hoje nosso entrosamento é perfeito. Funcionamos como se, juntos, formássemos um organismo só", contou o guia. A decepção na estréia internacional a que se refere Chocolate aconteceu no Mundial de 2001, em Edmonton, nno Canadá. Ele estava tão emocionado que atrasou na largada e quase arruinou a prova. "Mas a Ádria acabou ganhando e ficou tudo bem. Eu estava nervoso naquele dia mesmo. Tinha muita gente no estádio, eu nunca havia visto aquilo. Hoje não, procuro passar tranqüilidade para ela o tempo todo." Chocolate corre ligado a Ádria por um barbante de 20cm. Poderia ser mais curto (até 5 cm), mas ele teme que, num gesto brusco, ?arraste? a parceira, o que significaria desclassificação, já que, segundo o regulamento paraolímpico, o guia não pode, em nenhum momento da prova, ficar à frente do atleta - no máximo, ao lado. "Estamos tão entrosados que até nossa passada é igual. Pode prestar atenção, nossos pés se movem no mesmo compasso", disse, orgulhoso.