Guilheiro faz cirurgia de 7 horas O judoca Leandro Guilheiro, que ganhou medalha de bronze nos Jogos de Atenas, passou nesta terça-feira por uma cirurgia de cerca de 7 horas, no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. As operações foram realizadas no pulso e no quadril esquerdos, em lesões que ele sofreu antes de disputar a Olimpíada. Na realidade, as duas lesões foram constatadas em janeiro, mas Leandro decidiu adiar a cirurgia para não impedir sua participação na Olimpíada. E o sacrifício valeu a pena, com a conquista do bronze. Mas os médicos que o operaram não entendem como ele conseguiu continuar lutando com essas contusões que tinha. O caso mais grave era no pulso. Tanto que ele precisará ficar com o braço imobilizado por 3 meses, o que impedirá seu retorno aos treinos regulares por, pelo menos, 4 meses. Para a lesão no quadril, a previsão é mais otimista: em duas semanas, Leandro já poderá tirar a muleta e começar a fisioterapia.