Guilheiro no tatame, enfim, sem dores

O judoca peso leve (-73 quilos) Leandro Guilheiro entra para o Campeonato Mundial, amanhã, em Roterdã, na Holanda, a partir das 4h30 (de Brasília, com Sportv) com uma sensação diferente: sem dores. A carreira do atleta, natural de Suzano e morador em Santos, de 26 anos, foi marcada por contusões, que lhe causaram seis cirurgias (ombro direito e esquerdo, quadril, pulso, coluna e joelho direito) em cinco anos . "Pela primeira vez, desde que atingi um nível elevado no judô, pude me programar com bastante antecedência, sem problemas para uma competição. Nunca me senti tão bem", afirmou o judoca do Pinheiros, que conquistou duas medalhas olímpicas. "O Leandro só conseguiu grandes resultados contundido por ser excepcional tecnicamente", analisou o técnico Luiz Shinohara. "Hoje eu tenho tomado mais cuidado com o meu corpo. Antes, eu dedicava muito mais tempo às lutas. Agora divido mais o tempo com fortalecimento muscular." Bronze em Atenas/2004 e também em Pequim/2008, Leandro Guilheiro considera o Mundial tão difícil quanto uma olimpíada. São 63 atletas inscritos em sua categoria. O brasileiro terá um adversário conhecido na primeira rodada do Mundial. Trata-se do suíço David Papaux, de 28 anos, a quem derrotou duas vezes: no Mundial do Cairo (Egito), em 2005, e na Supercopa de Hamburgo (Alemanha), em 2008. Na segunda rodada, o brasileiro também não deverá ter problemas para obter a vitória diante de Stefan Shopov (Bulgária) ou Zymer Zekaj (Kosovo). No feminino, a meio-leve (até 52 quilos) Érika Miranda deverá ter estreia tranquila diante de Kalpana Devi Thoudam, da Indonésia. Com uma lesão no joelho, Érika ficou fora da Olimpíada de Pequim. A outra brasileira em ação na Holanda será a leve (até 57 quilos) Rafaela Silva.