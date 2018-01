Guilherme curte a onda de ser hexa O Brasil é pentacampeão no futebol, mas tem dois hexacampeões mundiais em esportes individuais nem tão populares. Eles ainda podem andar nas ruas quase sem ser notados ? não fosse o corpo malhado, a pele bronzeada e o cabelo loiro com mechas, que tanto chama a atenção das mulheres. Além das características físicas comuns, eles têm a mesma idade ? 30 anos ? e o fato de serem absolutamente apaixonados pelo esporte. Robert Scheidt, seis vezes campeão mundial da classe Laser agora tem a companhia de um outro hexacampeão brasileiro, Guilherme Tâmega, no bodyboarding. Leia mais no O Estado de S. Paulo