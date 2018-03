Guilherme Guido bate recorde sul-americano dos 50m costas

O brasileiro Guilherme Guido bateu o recorde sul-americano na prova dos 50 metros costas na final da prova no Troféu Maria Lenk. O atleta do Pinheiros ficou à frente de Daniel Orzechowski (25s72) e Glauber Silva (25s92), com o tempo de 25s04. Apesar do recorde e da medalha de ouro no campeonato, Guido tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Pequim somente nos 100 metros costas, já que o 50 metros costas não é disputado na Olimpíada. O tempo de Guido foi o primeiro recorde continental quebrado no Troféu Maria Lenk. Nicholas Santos, César Cielo, Bruno Fratus e Jader Souza, também do Pinheiros, superaram o próprio recorde sul-americano no revezamento 4x50 metros livre, com o tempo de 1m28s19. Essa prova também não será disputada em Pequim 2008.