Guilherme Roth vence os 50m livre no Troféu José Finkel O velocista Guilherme Roth dos Santos ficou com a medalha de ouro nesta quarta-feira na prova mais rápida da natação, os 50 metros livre, no Troféu José Finkel, no Clube Pinheiros, em São Paulo. Roth, nadador do Grêmio Náutico União, obteve o bicampeonato com o tempo de 22s91. ?Fico feliz por vencer os 50 m livre, prova de alto nível no Brasil. Estamos no início de um ciclo visando o Pan-Americano, muitas seletivas ainda vão acontecer e boas surpresas também?, avalia. Nicholas Santos, do Pinheiros/Ferraz, levou a prata (22s92) e Marco Antônio Sapucaia, de Santo André, o bronze (23s06). Rebeca Gusmão, do Serc São Caetano, venceu os 50 m livre entre as mulheres, com 25s83, longe do tempo de seu recorde sul-americano (25s17). ?O frio é muito e estou com asma. Normalmente respiro duas vezes na prova, desta vez respirei três e sentindo dores?, justificou. Roberta Albino, de 16 anos, da Usipa, fez 27s12 e superou o índice para o Mundial Júnior (27s20). A júnior Veruska Clednev, de São Caetano, foi a melhor nos 200 m peito (2min38s97). Henrique Barbosa, do Minas Tênis, ganhou a distância entre os homens, com 2mim16s63 - ficou a um segundo do recorde sul-americano (2min15s63). Thiago Pereira, também do Minas, foi terceiro (2min18s97) e Fernando Biazotto, de São Caetano, levou a prata (2min18s14). Nayara Ribeiro venceu os 800 m livre (8min53s16), mas sem clube não levou a medalha que ficou com Poliana Okimoto, do Pinheiros (9min00s85). Luiz Rogério Arapiraca, da Aceb/BA, ganhou os 1.500 m livre (15min48s93). Dois atletas obtiveram índices para o Mundial Júnior do Rio, em agosto: Felipe Alcântara, nos 1.500 m livre, e Roberta Albino, nos 50 m livre. Kaio Márcio O recordista mundial dos 50 m borboleta, em piscina curta, Kaio Márcio de Almeida, fez nesta quarta-feira o segundo melhor tempo nas eliminatórias dos 100 m (54s22), atrás de Fernando Souza da Silva (53s64). A final dos 100 m borboleta será nesta quinta, num programa de provas que começa às 10h30, no Pinheiros. Kaio ainda nadará as eliminatórias dos 200 m borboleta nesta quinta, às 17 horas.