Guillermo Cañas conquista o título em torneio no Rio O tenista argentino Guillermo Cañas confirmou ser o melhor jogador do circuito Petrobras de Tênis, ao conquistar o título do Torneio dos Campeões, neste sábado, no Rio. Na final disputada na arena na Praia de Copacabana, ele venceu o marroquino Younes El Aynaoui por 6/7 (1/7), 6/4 e 10 a 5 no match tie break. Cañas iniciou esta série de competições na América Latina sem classificação no ranking, em razão da suspensão de um ano e três meses por doping. Mas, depois de vencer as etapas de Montevidéu, Buenos Aires e Assunção da Copa Petrobras, ele passou a ocupar a 143ª posição na lista da ATP. Pelo troféu conquistado no Rio, o argentino recebeu um prêmio de US$ 25 mil, mas não somou pontos no ranking, enquanto El Aynaoui ficou com US$ 15 mil.