Guillermo Cañas e El Aynaoui vão à final da Copa Petrobras O tênis brasileiro ficou fora da festa e dois estrangeiros decidem o título do Torneio dos Campeões da Copa Petrobras. O argentino Guillermo Cañas e o marroquino Younes El Aynaoui se enfrentam neste sábado, por um prêmio de US$ 25 mil. A partida será às 18 horas na arena da Praia de Copacabana, com transmissão da SporTV. Os dois foram os únicos invictos no round robin. Na última rodada, nesta sexta-feira, El Aynaoui ganhou do argentino Diego Hartfield (7/6 e 6/3), enquanto Cañas superou o brasileiro André Ghem por 6/1 e 6/3. Cañas foi o tenista que mais aproveitou essa série de torneios na América Latina. Marcou sua volta ao circuito - depois de cumprir suspensão por doping - com o troféu em Belém, no Pará, depois venceu as etapas de Montevidéu, Buenos Aires e Assunção. Com isso, o tenista argentino, que estava sem ranking, passou a ocupar a posição de número 143 na ATP.