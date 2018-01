Guillermo Coria sofre para vencer na estréia na Holanda O tenista argentino Guillermo Coria teve trabalho para estrear com vitória no ATP de Amersfoort, na Holanda. Nesta terça-feira, o cabeça-de-chave número 1 derrotou o holandês Robin Haase por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4 - e se classificou para as oitavas-de-final da competição. Com mais tranqüilidade, o espanhol Alberto Martín (cabeça 6) passou pelo compatriota Albert Montanes com um duplo 6/2. Em outros jogos do torneio holandês, o argentino Sergio Roitman ganhou do croata Marin Ilic por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1 -, o francês Marc Gicquel eliminou o espanhol Fernando Vicente por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/4 - e o checo Tomas Zib venceu o belga Steve Darcis por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/3. Stuttgart Pela primeira rodada do ATP de Stuttgart, na Alemanha, o argentino Juan Monaco derrotou o alemão Michael Berrer por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 6/4 -, o checo Jiri Novak ganhou do italiano Simone Bolelli por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/1 - e o austríaco Oliver Marach passou pelo alemão Torsten Popp por 2 a 0 (6/1 e 6/2).