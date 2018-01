Gusmão consegue índice para Mundial A nadadora Rebeca Gusmão conseguiu nesta quinta-feira, em Santos (SP), o índice nos 100 m livre para o Mundial de Piscina Curta de Xangai, em maio de 2006. Ela venceu a final do Torneio Open com 54s02 e bateu os recordes brasileiro e sul-americano do estilo. O índice era de 54s59. Os recordes brasileiro e sul-americano pertenciam a ela mesma: 54s40.