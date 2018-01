Gustavo Borges avisa: "é a realidade" Poucos atletas brasileiros que participaram do Mundial de Desportos Aquáticos, em Fukuoka, no Japão, desembarcaram em São Paulo nesta terça-feira - apenas Gustavo Borges, Nayara Ribeiro, Edvaldo Valério e Eduardo Fischer. Assim como o judô, que disputou campeonato em Munique, a natação voltou para o Brasil sem medalhas. Dos quatro nadadores, o melhor resultado foi o de Nayara Ribeiro, que participou da final da prova dos 1.500 m livre. Gustavo Borges afirmou não ter ficado preocupado com o desempenho dos brasileiros na competição. Mas pediu a ajuda do governo e de outros patrocinadores. "Não aconteceu nada demais. Essa é a realidade da natação brasileira atual. Sabíamos que os resultados não iam ser tão diferentes da Olimpíada de Sydney/2000. Hoje a natação só existe por causa dos Correios, mas entre existir e evoluir tem muita coisa. A gente precisa de incentivo de outros parceiros. Os Correios são mais ou menos como o pulmão da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos)", alertou o atleta, prata olímpica nos 100 m livre em Barcelona/92 e que neste Mundial ficou apenas na 12ª posição. Em 1998, no Mundial de Perth, na Austrália, o velocista brasileiro havia ficado com o quinto lugar. "Para mim, o Mundial foi uma competição que estava na programação, mas não treinei para ele. Deu para ver que este ano foi de renovação mundial e que precisamos fazer algo para acompanhar o mundo. Lá fora eles investem na área de treinamento, intercâmbio, parte técnica dos atletas... é o projeto que a CBDA está fazendo e que, se for liberado, deve ajudar demais o País", explicou o nadador. Agora, Gustavo Borges vai se preparar para o Troféu José Finkel, em piscina de 25 metros, que será realizado em dezembro, no Rio de Janeiro, para tentar o índice para o Mundial de Piscina Curta, marcado para Moscou, no ano que vem. Edvaldo Valério, que ficou em 15º nos 100 m livre, apoiou Gustavo Borges. "No Brasil, a gente não tem uma piscina para treinar como aquela de Fukuoka, nem mesmo os aparelhos de academia necessários para trabalhar a parte física. No Brasil falta pensar em estrutura para os atletas." O nadador baiano ainda criticou o calendário da CBDA. "Na verdade, não treinei para o Mundial, mas sim para o Troféu Brasil de Natação, em junho, onde consegui o índice para o Mundial. Comecei a treinar forte em janeiro... e isso também abala psicologicamente. Depois disso, fui apenas emendando os treinos até Fukuoka. Em um ano e meio tive apenas duas semanas de treino. Sugiro que as seletivas para o Mundial, por exemplo, sejam feitas em março", afirmou. Ao contrário de Gustavo, Edvaldo não pretende participar do José Finkel. "Tenho uma série de problemas em piscinas curtas. Acho que vou treinar para o Sul-Americano, que será em março, mas ainda devo conversar com meu técnico." A opinião dos dois atletas foi endossada por Nayara Ribeiro, de 17 anos, que entrou para a história da natação brasileira por ser a primeira atleta do País a participar de uma final de Mundial: "Muitos deles tiraram férias depois dos Jogos de Sydney, claro que não teriam o mesmo pique. Meu caso foi diferente porque mudei minha vida completamente por causa do Mundial. Dobrei meus treinos para essa competição e deu certo. Também não conversei muito com os outros sobre isso.?