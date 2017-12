Gustavo Borges chega em 3º nos 100 m Os nadadores estrangeiros dominaram as primeiras provas das finais da Copa do Mundo de Natação, que está sendo disputada no Rio. Na tradicional disputa dos 100 metros livre, o argentino José Meolans foi o grande vencedor, com o tempo de 48s05. O melhor brasileiro nesta prova foi Gustavo Borges, que ficou na terceira colocação (48s66). Nos 200 metros nado livre feminino, a prova foi vencida pela americana Lindsay Benko, com o tempo de 1min57s54, seguida por Ida Matsson, da Suécia, e pela brasileira Tatiana Lemos. O atual campeão mundial nos 50 metros peito, o ucraniano Oleg Lisogor, foi vencedor da disputa no Rio (27s22), seguido pelo russo Romon Slodnov, que é o atual recordista mundial desta prova nos 100 metros. Em terceiro lugar, ficou o brasileiro Eduardo Fischer, que igualou o recorde sulamericano ao estabelecer a marca de 27s67. O nadador comemorou. "Fiquei bastante satisfeito com meu tempo e foi uma honra terminar atrás dos dois melhores do mundo."