Gustavo Borges disputa prova nos EUA Exatamente um mês depois de sua ultima competição - o Campeonato Paulista, em Santos - o nadador Gustavo Borges volta ao trabalho. Ele viaja neste domingo para os Estados Unidos, onde participa do Grand Prix de Long Island, marcado para o período de 19 e 21 julho, como uma das principais atrações do evento. Ganhador de quatro medalhas olímpicas fará a estréia em piscina de 50 metros na temporada 2002/2003. ?Treinei muito nas últimas semanas e, certamente, estou bem mais rápido do que estava no Campeonato Paulista. Não sei ainda contra quem vou nadar, mas meu objetivo é brigar por vitórias?, comenta o atleta de 29 anos, que nadará as provas dos 50, 100 e 200 metros livre no GP. Medalha de prata na prova dos 200 m livre no Campeonato Mundial de Piscina Curta da Rússia, disputado em abril, Gustavo prepara-se na verdade para estar no melhor de sua forma em setembro, quando está previsto o Troféu Brasil, em Brasília. A competição é a primeira tentativa de obtenção de índice dos atletas para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, que serão realizados em 2003, na República Dominicana.