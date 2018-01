Gustavo Borges é bronze em Melbourne A quarta etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros) começou nesta sexta-feira, em Melbourne, na Austrália, com bronze para o Brasil. Gustavo Borges marcou 48s56 nos 100 m, livre, e conquistou sua 30ª medalha na história da competição. O vencedor foi o holandês Pieter van den Hoogenband, com 47s20, seguido pelo russo Denis Pimakov, com 48s45. O holandês, que ganhou os 100 m, livre, também nas etapas do Rio, Nova York e Xangai, deixou de bater o recorde mundial da prova, uma das marcas mais antigas da natação, por menos de meio segundo. O recorde atual, de 46s74, foi estabelecido pelo russo Aleksander Popov em 1994. O australiano Grant Hackett também garantiu à disputa boa dose de emoção, ao nadar os 400 m, livre, em 3min36s17, 1s5 abaixo de seu próprio recorde mundial. Ian Thorpe, o fenômeno australiano da natação, também está em Melbourne, mas vai disputar apenas os 50 m, livre. Thorpe foi eleito, nesta sexta-feira, o melhor nadador do mundo em 2002. Dos outros brasileiros, Thiago Pereira, de 16 anos, o mais novo integrante da equipe do País, foi sexto nos 100 m, medley, com 57s54. Rogério Romero terminou os 50 m, costas, em 11º (26s06) e Ricardo Cintra foi 25º nos 100 m, livre (50s87). A etapa de Melbourne da Copa do Mundo termina no domingo. Veja os resultados de outras provas da quarta etapa da Copa de Mundo de Natação, realizadas nesta sexta-feira em Melbourne. 400m livre Masculino: 1. Grant Hackett (Aus) 3:36.17 2. Chad Carvin (EUA) 3:41.64 3. Craig Stevens (Aus) 3:46.29 200m Borboleta 1. Stephen Parry (Ing) 1:53.71 2. Justin Norris (Aus) 1:56.57 3. Shane Fielding (Aus) 1:57.57 50m peito 1. Roman Sludnov (Rus) 27.48 2. Brett Peterson (África do Sul) 27.67 3. David Deniston (EUA) 27.71 100m livre 1. Pieter van den Hoogenband (Hol) 47.20 2. Denis Pimankov (Rus) 48.45 3. Gustavo Borges (Bra) 48.56 100m 4 estilos 1. Robert van der Zant (Aus) 55.45 2. Josh Taylor (Aus) 56.02 3. Massimiliano Rossi (Ita) 56.21 50m costas 1. Thomas Rupprath (Ale) 23.49 2. Matt Welsh (Aus) 23.78 3. Toni Helbig (Ale) 24.76 Feminino 50m borboleta 1. Therese Alshammar (Sue) 26.38 2. Rachel Komisarz (EUA) 26.83 3. Hinkelien Schreuder (Hol) 26.89 100m peito 1. Emma Igelstrom (Sue) 1:05.55 2. Leisel Jones (Aus) 1:05.91 3. Brooke Hanson (Aus) 1:07.03 100m livre 1. Elka Graham (Aus) 54.42 2. Lisbeth Lenton (Aus) 54.57 3. Lindsay Benko (USA) 54.68 400m 4 estilos 1. Tianyi Zhang (Chn) 4:35.69 2. Jennifer Reilly (Aus) 4:36.37 3. Jessica Abbott (Aus) 4:42.36 200m costas 1. Stephanie Proud (ING) 2:08.00 2. Charlene Wittstock (África do Sul) 2:09.14 3. Kelly Tucker (Aus) 2:09.59 800m livre 1. Kerri-Anne Payne (ING) 8:23.58 2. Rachel Komisarz (EUA) 8:25.23 3. Belinda Wilson (Aus) 8:33.14