Gustavo Borges é bronze em Paris O nadador brasileiro Gustavo Borges ficou em terceiro lugar, neste sábado, na prova dos 200 metros, livres, em piscina curta (25 metros) da etapa de Paris da Copa do Mundo. Gustavo, que conquistou duas medalhas de ouro na etapa anterior, em Imperia, Itália, nadou a distância em 1min45s60, sendo superado pelo holandês Pieter Van Den Hoogenband (1min44s49) e pelo canadense Rick Say (1min44s78). No feminino, a chinesa Luo Xuejuan estabeleceu o novo recorde mundial dos 50 metros, peito, em piscina curta, ao nadar a distância em 30s47 durante a etapa de Paris da Copa do Mundo. Xuejuan superou a marca da britânica Zoe Baker, que no dia 15, havia obtido o tempo de 30s51, em Imperia, na Itália. Baker terminou em segundo lugar, com 30s71. Outro recorde foi estabelecido nos 400 metros, medley. A ucraniana Yana Klochkova completou a prova em 4min27s83. A marca anterior (4min29s00) era da chinesa Guolong Dai, obtida em 2 de dezembro de 1993, em Palma de Maiorca, na Espanha.