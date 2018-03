Gustavo Borges garante vaga para o Pan O terceiro dia do Troféu Brasil de Natação, última seletiva para o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona (em julho) e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos (em agosto), confirmou a presença de Gustavo Borges na competição continental. Detentor de 15 medalhas pan-americanas, o nadador do Pinheiros venceu a final dos 200m, livre, com 1min50s77, e garantiu sua vaga, ao lado de Rodrigo Castro, do Minas Tênis. Apesar de estar classificado para a disputa dos 200m, livre, no Pan-Americano, Borges ainda não decidiu se vai participar da prova. "Meu principal objetivo é conseguir uma vaga nos 100m, livre", disse o nadador, que participará das eliminatórias dos 100m, livre, sábado, tentando obter classificação para a final de domingo. Além de Borges, quem também se destacou hoje foi Monique Ferreira, da Unisanta/SP, que estabeleceu um novo recorde sul-americano para os 200m, livre, com 2min01s24. A nadadora não escondeu sua felicidade por recuperar a posse da marca, perdida no ano passado para Mariana Brochado, do Flamengo. Ambas serão as representantes brasileiras tanto em São Domingos quanto em Barcelona. "O melhor de tudo é saber que estou no caminho certo. Essa semana recebi um certificado da Fina (Federação Internacional de Natação) notificando que estou entre as 25 melhores do mundo", festejou Monique. Com as decisões nos 200m, livre, as equipes de revezamentos também foram formadas. No masculino estão além de Borges e Castro, Rafael Mosca, do Flamengo, e Carlos Jayme, do Pinheiros/SP. No feminino: Monique, Mariana, Paula Baracho Ribeiro, do Pinheiros/SP e Ana Carolina Muniz, da AA-Mace/MS. Hoje, nas provas por equipes, Unisanta/SP venceu no feminino e Pinheiros/SP no masculino. Já Joanna Maranhão, do Nikita Sesi, melhorou seu índice e se sagrou campeã brasileira dos 400m, medley, com 4min49s85. Por enquanto ela será a única representante brasileira nesta prova, já que outros atletas não alcançaram a marca determinada. Cada país pode inscrever um total de dois atletas por prova tanto no Mundial quanto no Pan-Americano. Outros vitoriosos das finais de hoje foram o argentino José Meolans, do Pinheiros/SP, que estabeleceu novo recorde sul-americano para os 100m, borboleta, com 52s93; Ivi Monteiro, do Vasco, nos 100m, borboleta, 1min02s79; Thiago Pereira, do Minas Tênis, nos 400m, medley, 04min24s74; a argentina Georgina Bardach, da Unisanta/SP, nos 400m, medley, 4min48s96; Alexandre Massura, do Minas Tênis, nos 50m, costas, 26s33; e a argentina Serrana La Banca, da Unisanta/SP, nos 50m, costas, 30s16. Por serem estrangeiros Meolans, Georgina e Serrana não puderam ser considerados os campeões brasileiros. Os títulos ficaram para Kaio Márcio, da Campeões do Amanhã/PB, Joanna Maranhão e Fabíola Molina, do São José/SP, respectivamente. Nas eliminatórias disputadas, à tarde, destaques para Mariana Brochado, do Flamengo, que obteve o índice para o Pan-Americano e o Mundial nos 400m, livre, com o tempo de 4min15s95. No etapa masculina da prova, Felipe May, do Curitibanos/PR, marcou 3min55s80, estabeleceu o novo recorde do campeonato e com o tempo ainda se pré-classificou para as duas competições internacionais, a exemplo de Mariana. Nos 200m, costas, Rogério Romero também conseguiu um tempo abaixo do exigido para São Domingos e Barcelona, ao vencer sua série com 2min01s23. Após o terceiro dia de competições do Troféu Brasil, que termina no domingo, o Pinheiros/SP permaneceu na liderança da competição totalizando 989 pontos. Em segundo está a Unisanta/SP com 675 pontos, seguindo por Minas Tênis, 552, e Flamengo, com 370. Amanhã, Fernando Scherer, o Xuxa, compete na prova de 50m, borboleta, que foi cortada da programação do Pan-Americano. Um bom resultado nesta prova poderá fazer com que o nadador do Primeiro de Maio/SC deixe de ir a São Domingos para privilegiar o Mundial de Barcelona.