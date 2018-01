Gustavo Borges já prepara o futuro Gustavo Borges ainda não tem uma resposta sobre quando será sua despedida oficial das competições, pela seleção brasileira. Aos 29 anos, acha que pode competir, entre os melhores do mundo, por mais um ciclo olímpico, até os Jogos de Atenas, em 2004. Dono de quatro medalhas olímpicas, 15 ganhas em Pan-Americanos, e outras tantas em Mundiais, de piscina longa e curta, o nadador mais consistente da história no Brasil não sabe quando vai parar, mas prepara o futuro, como o "Gustavo-empresário", dono de empreendimentos diversificados. Leia mais no Estadão