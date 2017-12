Gustavo Borges não vai à final dos 200m O segundo dia de eliminatórias da última etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta 2003/2004, hoje à tarde, em Campo Grande, ficou reservado ao sucesso da nadadora Rebeca Gusmão, que superou dois recordes sul-americanos e ao mal desempenho do campeão Gustavo Borges, eliminado da final de hoje dos 200m nado livre. A atleta estabeleceu novas marcas para os 100m livre, 54s66, e 50m peito, 31s96. Já o medalhista olímpico fez apenas o 16º tempo em sua disputa e não conseguiu classificação. ?Estou mais madura e a prova disso é que, no mês passado, fiquei no nordeste visitando parentes e treinei forte, sozinha, diariamente, enquanto meu treinador (Hugo Lobo Filho) estava na Europa?, disse Rebeca. ?Isto me fez ver a necessidade da disciplina e agora começo a colher os frutos de ter deixado as festas de fim de ano de lado.?