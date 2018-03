Gustavo Borges obtém índice nos 200m O nadador Gustavo Borges, do Vasco, foi o grande destaque do primeiro dia de disputa do 41º Troféu Brasil de natação, hoje, no complexo Maracanã, quando conquistou o índice da prova de 200m, estilo livre, para o Mundial de Fukuoka, no Japão, de 16 a 29 de julho. O nadador também estabeleceu o novo recorde da prova na competição, com 1min50s32, que teve ainda outras quatro marcas superadas. "Ainda não é o melhor que posso fazer, quero voltar com tudo em 2002 e meu objetivo é obter o índice nos 100m, livre, domingo", festejou Borges. Além de Borges, que amanhã volta a nadar a final da prova de 200m, Marcelo Tomazini, do Pinheiros, com 2min18s41, Rafael Gonçalves, do Flamengo, 4min27s05, e Bárbara Jatobá, do Vasco, 4min55s96, estabeleceram um novo recorde para as provas de 200m, peito, e 400m, medley, masculino e feminino, respectivamente. O recorde superado por Gonçalves perdurava desde 1998, quando o holandês Marcel Wouda, campeão olímpico, nadou pelo Minas Tênis e fez 4m29s80. Outro destaque do primeiro dia de disputa foi Rodrigo Castro, também do Minas Tênis, que ficou a 15 centésimos do índice para o Mundial, nos 200m nado livre, com 1min50s42. O nadador rubro-negro Fernando Torres Alves marcou 54s26, nos 100m, borboleta, e também terminou próximo do índice, que é de 54s12. A expectativa de hoje é para a obtenção de novos índices para Fukuoka. A nadadora Fabíola Molina, do Vasco, mesmo não podendo treinar por 15 dias, no início do mês, devido a uma dengue, acredita que vai conseguir a marca. "Treinei muito bem nesse semestre e sei que a gente não perde toda a preparação. O Mundial é a minha prioridade neste ano", afirmou. Hoje, ela igualou o recorde do Torféu Brasil, nos 50m, costas, com 30s03.