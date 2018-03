Gustavo Borges obtém índice para Atenas Gustavo Borges surpreendeu e foi o primeiro nadador brasileiro a conseguir o índice para a disputa dos Jogos Olímpicos de Atenas, neste sábado à tarde, durante as eliminatórias do Troféu Brasil, nos 100m, livre. O nadador venceu a sua série com o tempo de 49s63, três centésimos abaixo do tempo exigido para a competição grega. O bom desempenho também garantiu a pré-classificação para o Mundial de Barcelona, em julho, e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. Neste domingo pela manhã acontecem as finais e, para estar assegurado tanto no Mundial quanto no Pan-Americano, nos 100m, livre, Borges precisa torcer para que seu tempo não seja superado por outros dois nadadores. Cada país pode inscrever somente dois atletas por prova em ambas competições. ?O tempo é bom, mas se colocarmos no ranking mundial não significa muita coisa. Preciso ao menos estar na casa de 48 segundos", contou Borges, de 30 anos. ?Parar eventualmente vou mas, enquanto estiver sendo competitivo, continuarei." Mais uma surpresa neste sábado foi a quebra do recorde Sul-Americano no 100m, livre, feminino. Flávia Delaroli, do Pinheiros, venceu sua série eliminatória, com o tempo de 56s76, superando a marca de Rebeca Gusmão, Associação Atlética Banco do Brasil/DF, feita em fevereiro, 56s85. Eduardo Fischer, do Joinville, igualou seu próprio recorde Sul-Americano ao nadar os 100m, peito, em 1min02s33. E Tiago Pereira, do Minas Tênis, se pré-classificou para o Mundial e o Pan-Americano ao nadar os 200m, medley, em 2min04s48.