Gustavo Borges se prepara para Mundial Faltam duas semanas e meia para a disputa do Mundial de Piscina Curta (25 metros), em Moscou, na Rússia, e o nadador brasileiro Gustavo Borges acha que ?já é hora de estar nadando rápido?. Há oito semanas sem competir, apenas treinando, classifica o 36.º Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos, que será disputado de quarta-feira a domingo, em Belém (PA), como ?a avaliação final?. Gustavo espera que o venezuelano Jose Meolans, seu principal rival no continente, esteja inscrito, para tornar a disputa mais competitiva. Será a primeira vez que Gustavo disputa um torneio como atleta do Pinheiros, depois que deixou o Vasco. Em crise, o clube carioca não paga salários em dia há muito tempo e, mesmo nos casos das modalidades em que se manteve forte, como o basquete masculino, os vencimentos estão atrasados. Mas vai vestir o uniforme da seleção para nadar os 50, 100 e 200 metros, livre, e os revezamentos 4 x 100 m, livre, 4 x 200 m, livre, e 4 x 100 m, medley. ?Quero nadar bem e rápido?, afirma Gustavo. As seleções de natação, nado sincronizado, pólo aquático e saltos ornamentais desembarcam hoje, em Belém. Gustavo, que inaugurou sua nova academia em Curitiba, no sábado, será o primeiro a chegar, juntamente com o saltador Cassius Duran ? seguem, de São Paulo, antes do restante da delegação. Torneio - A equipe brasileira quer manter a hegemonia no continente. O torneio reunirá 500 atletas de 12 países ? Argentina, Aruba, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O Brasil foi campeão sul-americano de maratonas aquáticas, com as vitórias de Guilherme Bier e Natalya Yakovleva (russa naturalizada brasileira) nos 5 km, quinta-feira, e nos 10 km, sábado, com Carlos Pavão (2h34min34) e Viviane Motti (2h54min48). A dupla vitória garantiu o título geral que há dois anos foi da Argentina.