Gustavo Borges vai competir nos EUA O brasileiro Gustavo Borges entra na piscina na sexta-feira no primeiro dia do Grand Prix de Long Island, nos Estados Unidos, que se estende até domingo. O nadador do Clube Pinheiros vai disputar as provas dos 50, 100 e 200 metros livre. A competição serve como primeira tentativa para obter o índice para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em 2003, na República Dominicana.