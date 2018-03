Gustavo Borges vence 100m nos EUA O nadador Gustavo Borges estreou com vitória no Grand Prix de Long Island de Natação, nos Estados Unidos. Com o tempo de 50s82, ele venceu a prova de 100 metros livre, em sua estréia na temporada das piscinas olímpicas, de 50 metros. Carlos Jayme, também da equipe olímpica do Brasil, ficou em segundo lugar na prova, com 51s34. Ao contrário de Gustavo, que saiu de São Paulo para competir nos Estados Unidos (na mesma piscina onde foram disputados os Jogos da Amizade de 1998, em Nova York), o goiano Carlos Jayme está morando na Flórida e sua equipe foi convidada para participar do torneio. Ganhador de quatro medalhas olímpicas, Gustavo ficou feliz com o tempo obtido. ?Estou ainda longe de minha melhor forma e, por isso, acho que o meu resultado foi muito bom?, analisa o nadador do Pinheiros, que ainda nada os 50 e os 200 metros livre no GP de Long Island. ?Tenho de estar mais rápido apenas em setembro.? O primeiro grande objetivo desta temporada 2002/2003 é o Troféu Brasil de Natação, marcado para setembro, em Brasília. Será a primeira tentativa de obtenção de índices dos nadadores para integrar a equipe nacional na disputa dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, em 2003.