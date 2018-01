Gustavo Borges vence prova no Uruguai O nadador Gustavo Borges venceu com tranqüilidade a prova dos 100 metros, livre, da Copa Biguá de Natação, disputada em Montevidéu. O atleta paulista, de 28 anos, completou a distância em 49s30, melhorando em um centésimo de segundo a sua melhor marca pessoal desta temporada, que é o décimo lugar no ranking mundial da Federação Internacional de Natação (Fina).