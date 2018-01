Gustavo Borges vira embaixador da Apae Além de bater recordes e ganhar medalhas, alguns esportistas vêm mostrando que podem ajudar o País de muitas outras formas. O nadador Gustavo Borges é o mais recente exemplo disso. Nesta quinta-feira, ele se tornou o primeiro embaixador da Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae) de São Paulo e se comprometeu a usar sua imagem para defender os direitos das pessoas com deficiência mental. O cargo tem duração de um ano. A escolha do nadador - dono de quatro medalhas olímpicas, duas de prata e duas de bronze - se deu, primeiramente, por seu carisma, mas também porque seu tio, Joaquim Burin, é diretor da entidade desde sua fundação. O relacionamento de Gustavo com a Apae, aliás, é antigo, afinal ele já participou, como voluntário, de campanhas publicitárias da associação. "Agora, visto a camisa de embaixador apenas como gesto simbólico", explicou o atleta. Gustavo Borges é visto também como um incentivo para que as crianças com deficiência se interessem pela natação, esporte essencial no processo de tratamento. "A natação melhora a massa muscular, reduzindo a hipotonia (flacidez) e favorecendo o equilíbrio", revelou a orientadora de educação física da Apae, Graça Buso. A Apae de São Paulo existe há 42 anos e atende cerca de 350 mil pessoas por ano.