Gustavo Borges volta ao Pinheiros Gustavo Borges está de volta ao Pinheiros, clube que o revelou para a natação brasileira e mundial, depois de três anos defendendo o Vasco da Gama, do Rio. O anúncio oficial da contratação do dono de quatro medalhas olímpicas será feito amanhã, às 10 horas, no Pinheiros. No encontro, Borges falará dos seus planos para o futuro, que incluem o Campeonato Mundial de Piscina Curta, em abril, em Moscou, e a Olimpíada de Atenas, em 2004.