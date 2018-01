Gustavo desfalca Brasil na Liga de vôlei O meio-de-rede Gustavo, que já havia se desligado da seleção brasileira nos últimos dias da turnê pela Europa, voltou a sentir dores na região lombar, é o desfalque do Brasil, neste sábado e domingo, contra a Itália, pela Liga Mundial. As duas seleções se enfrentam pela quinta rodada da fase de classificação às 10 horas (com TV Globo), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Os jogos definirão o primeiro colocado do Grupo B, que também tem o confronto Alemanha x Portugal neste fim de semana, em Leipzig. O Brasil perde Gustavo, mas ganha o reforço do capitão Nalbert. O atacante regressou ao País logo após o confronto entre Brasil e Itália, no início do mês, para descansar. Apenas treinou no Rio. Líder do Grupo B com sete vitórias e apenas uma derrota - justamente para os italianos, por 3 sets a 2, em Bolonha -, o Brasil ainda busca regularidade na competição. Sofreu um pouco para vencer a Alemanha no primeiro confronto do último fim de semana (3 a 2), por exemplo. E a Itália, quinta colocada no Mundial da Argentina - os brasileiros foram os campeões -, orientada pelo técnico Gian Paolo Montali, corre atrás do posto de melhor seleção do mundo (acumulava três títulos mundiais consecutivos). Os italianos estão em segundo no grupo da Liga Mundial, com a mesma campanha do Brasil, mas com saldo de sets inferior. Rodada - Para o Grupo A, a rodada começou nesta sexta-feira: a Espanha venceu a Venezuela em Madri por 23/25, 26/24, 25/23, 23/25 e 15/13 (voltam a jogar domingo) e a Rússia derrotou a Polônia em Katowice por 25/19, 25/20 e 25/20 (voltam a jogar neste sábado). Os russos são os únicos invictos do torneio, com nove vitórias. Pelo Grupo C, a Bulgária, que nesta sexta-feira venceu por 23/25, 25/20, 25/21 e 25/22, volta a enfrentar neste sábado a Iugoslávia. Cuba tem a Holanda como adversária, em Havana. Pelo Grupo D, neste sábado e domingo, os confrontos são República Checa x Grécia e Japão x França.