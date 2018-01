Gustavo desfalca Brasil na Liga Mundial A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei treina em Berlim para os jogos deste sábado e domingo pela quarta rodada do Grupo B da Liga Mundial. Como nas partidas em São Paulo, a Alemanha ainda não poderá contar com seu principal jogador, o meio Stefan Hübner, que se recupera de uma torção no joelho direito e aproveita para descansar. E o técnico Bernardo Rezende liberou o meio Gustavo para voltar ao Brasil e tratar uma lombalgia. ?Ele terá dois dias de folga e retoma os treinos com Nalbert já em Brasília, na segunda-feira?, disse Bernardinho. Ainda pelo Grupo B, jogam neste fim de semana Portugal e Itália. Os outros grupos: A ? sexta e sábado, Rússia e Venezuela, Polônia e Espanha; C ? sexta e domingo, Bulgária e Holanda, Sérvia e Montenegro e Cuba; D ? sexta e domingo, França e Grécia; sábado e domingo, Japão e República Checa. Feminino - A Seleção Feminina, do técnico Marco Aurélio Motta, volta aos treinos nesta sexta-feira, no Rio, em preparação para o Grand Prix, que desta vez será na Itália (substituindo os jogos no Oriente, por causa da pneumonia asiática).