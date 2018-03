Gustavo disputa Mundial de olho no Pan O nadador Gustavo Borges participa a partir deste domingo do 10º Campeonato Mundial de Desportes Aquáticos, em Barcelona, de olho nos Jogos Pan-Americanos. Aos 30 anos, Gustavo vai integrar as equipes de revezamento no torneio espanhol e pretende usar o torneio espanhol como preparativo para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto, na República Dominicana. ?Toda a minha programação visa o Pan. Quero ganhar pelo menos mais duas medalhas para aumentar ainda mais o meu recorde de pódios no torneio, que é de 15?, lembra o atleta paulista, que defende o Esporte Clube Pinheiros. ?O Mundial será minha última etapa de preparação, assim como a de muitos outros nadadores da equipe que também elegeram o Pan-Americano como prioridade.? Recordista de medalhas olímpicas (tem quatro ao lado do velejador Torben Grael), ele nadará neste domingo a prova do revezamento 4 x 100 metros livre, ao lado de Jáder Souza, Carlos Jayme e Fernando Scherer, o Xuxa. Gustavo disputa ainda o 4 x 200 m livre no dia 23 e o 4 x 100 m medley no dia 27.