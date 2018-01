Gustavo é o novo capitão da Seleção A Seleção Brasileira de Vôlei terá um novo capitão no Campeonato Sul-Americano, que começa na próxima quarta-feira, em Lages, Santa Catarina: Gustavo. Será a primeira vez em nove anos de Seleção que o meio-de-rede assumirá a função. O levantador Ricardinho pediu dispensa do torneio e foi liberado pelo técnico Bernardinho Rezende para ficar com a família depois de sua casa em Maringá ter sido assaltada no fim de agosto. "Desde o início, o posto de capitão ficaria entre Ricardinho, Giba e Gustavo", disse Bernardinho.