Gustavo faz duelo promocional com Xuxa Gustavo Borges inaugurou uma academia de natação e fitness em São Paulo, fazendo um duelo promocional com Fernando Scherer, o Xuxa. Gustavo venceu os 50 m com 24s09, em ritmo de treino. A presença dos medalhistas olímpicos serviu para divulgar o negócio do nadador-empresário. Ambos estão focados na Olimpíada de Atenas. Gustavo tentará melhorar o tempo de 2003 nos 100 m (49s63), enquanto Xuxa promete ?ficar longe das baladas? e nadar bem os 50 m.