Gustavo Kuerten desiste de jogar torneio em Buenos Aires Gustavo Kuerten adiou mais uma vez sua volta ao circuito profissional. Ele desistiu de jogar o ATP Tour de Buenos Aires, onde faria sua estréia na tarde desta terça-feira, contra o também brasileiro Flávio Saretta. O motivo alegado para a desistência de Guga em Buenos Aires foi, mais uma vez, um problema no tornozelo, o mesmo em que o impediu de jogar no Torneio de Viña Del Mar, no mês passado, no Chile. O tenista está fora de torneios oficiais desde setembro do ano passado, quando disputou o US Open. O mais estranho da história é que, no dia anterior, Guga falou com clareza de sua possibilidade de estréia e chegou inclusive a lamentar o fato de ter de enfrentar outro brasileiro. Seu técnico, Hernan Gumy, também foi incisivo dizendo que já havia chegado a hora dele voltar aos torneios. Os organizadores do ATP Tour de Buenos Aires, o ex-tenistas Martin Jaite e Christin Miniuci, haviam inclusive programado uma homenagem para Guga, com a entrega de uma placa. Mas acabaram desistindo da idéia, que até daria um tom de despedida para o tenista brasileiro.