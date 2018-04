Gustavo Nery também não enfrenta o Vasco A torcida já avisou: "Se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar." Não bastasse o constrangedor coro de 500 torcedores durante todo o treino de ontem no Parque São Jorge, o técnico Nelsinho Baptista recebeu a notícia que mais temia do departamento médico: perdeu seu quarto titular para a partida contra o Vasco, quarta-feira, no Pacaembu. Além de Finazzi, Zelão e Moradei, suspensos, o Corinthians não terá Gustavo Nery. O jogador não se recuperou de uma distensão na coxa esquerda e pode até não enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, no último jogo no Brasileiro. "Já está definido: contra o Vasco o Gustavo Nery não joga. Vamos ver se conseguimos recuperá-lo para a partida contra o Grêmio. Mas não há a certeza nem disso", lamentou o técnico. Gustavo Nery era o desafogo tático corintiano. Sem um meia experiente para alimentar o ataque e ditar o ritmo do time, era ele que Nelsinho via com condições de assumir a função durante as partidas decisivas que a equipe tem pela frente. O treinador fez a sua obrigação de mostrar confiança nos reservas, até porque definiu ontem o time que precisa vencer o Vasco - e está longe de ser confiável. Nelsinho vai contar com Felipe, Fábio Ferreira, Fábio Braz e Betão; Iran, Bruno Octávio, Carlos Alberto, Lulinha e Carlão; Dentinho e Arce. Todos os 33.811 ingressos colocados à venda para a partida contra o Vasco acabaram ontem. A diretoria está preocupada com a importância do jogo. O número de seguranças será dobrado para proteger os jogadores no caso de uma eventual derrota. O medo é que possam ser agredidos. E ontem à tarde surgiu o boato de que o técnico Mano Menezes, que não renovará contrato com o Grêmio, estaria contratado para 2008. O Corinthians desmentiu oficialmente.