Gustavo: o adeus que ele queria O nadador Gustavo Borges, 31 anos e quatro medalhas olímpicas (duas de prata e duas de bronze), encerrará sua carreira na Olimpíada de Atenas, em agosto. ?Vou parar depois do 4 x 100 m livre na Grécia e encerrar a minha carreira da forma que sempre imaginei: em uma grande competição?, disse o atleta nesta quarta-feira, em sua academia no Morumbi, ao assinar um contrato com a Speedo para Atenas. Gustavo continuará dando clínicas e palestras sobre natação, além de tocar as suas academias. Ele só não quer perder a forma (96 kg). ?Se eu chegar aos 100 kg, tudo bem, mas se passar disso... daí vou ter de nadar sério?, brincou. Paula Baracho, 22 anos, que nadará o revezamento 4 x 200 m livre em Atenas, e Lucas Salatta, 17 (dos 400 m medley) também fecharam contrato com a Speedo até 2005. Nadar o Troféu José Finkel, em setembro, e o Mundial de Indianápolis, em outubro, não estão nos planos de Gustavo. ?Já consegui cumprir tudo aquilo que queria. Posso ir para dar uma força.? No fim de semana, Gustavo e a equipe brasileira participaram do evento-teste na mesma piscina dos Jogos de Atenas. ?A piscina é boa, mas podia ser mais funda (tem dois metros de profundidade) e tinha muito pó por conta das obras inacabadas.? Sem cobertura, vê algumas vantagens: ?Bate um vento bem forte no lado oposto à chegada e pode ajudar nos 50m livre.? Paula vê desvantagens: ?Faltam áreas cobertas para proteger os atletas do sol.? Lucas achou a piscina ?rápida?. Na opinião de Gustavo a quebra de recordes mundiais ?ficará comprometida?.