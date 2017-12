Gustavo vence o argentino Meolans O nadador Gustavo Borges venceu o argentino José Meolans, no duelo entre o medalhista olímpico e o campeão mundial, no Campeonato Paulista de Natação, nas piscinas de 25 m do Internacional de Regatas, em Santos. Gustavo ganhou os 200 m, livre, com 1min50s46. Meolans fez 1min50s47. Ambos estão nadando pelo Pinheiros.