Há quase três décadas surgia o mito Ayrton Senna

MÔNACO - Não importa a temporada. O resultado de algumas corridas permanece reverberando no tempo. Um bom exemplo é o GP de Mônaco de 1984. Ayrton Senna, na sua sexta experiência na Fórmula 1, pela modesta equipe Toleman, largou em 13.º, mas ainda nas voltas iniciais disputava o segundo lugar com ninguém menos que Niki Lauda, da McLaren, bicampeão do mundo. Chovia.

Senna ultrapassa Lauda e na 30.ª volta, de um total de 76, muito mais rápido, encosta no líder, o francês Alain Prost, companheiro de Lauda. Na 32.ª volta deixa Prost para trás pouco antes da linha de chegada. Nesse instante, o diretor de prova, o belga Jacky Ickx, expõe a bandeira vermelha, interrompendo a corrida. A alegação: falta de segurança em razão da chuva.

Como nesse caso vale a classificação da volta anterior à parada, Prost venceu, com Senna em segundo e outro piloto espetacular e jovem, o alemão Stefan Bellof, da Tyrrell, em terceiro, depois de largar em 20.º e último. Viria a ser, depois, desclassificado.

Até hoje há suspeitas de tudo nesse GP. Primeiro a respeito da decisão surpreendente de Ickx. "Quando ele parou a corrida, as condições não estavam diferentes de antes", lembra Charlie Whiting, na época integrante da equipe Brabham, de Nelson Piquet, e hoje diretor de prova oficial da Fórmula 1. "Alain Prost o pressionou." O piloto francês, primeiro colocado, passava em frente a linha de chegada e sinalizava com o indicador as nuvens e a chuva, pedindo a paralisação.

Outro aspecto importante e que ajudou a FIA a banir Ickx dessas funções foi o eventual interesse que poderia ter no resultado. O belga era piloto da Porsche no Mundial de Protótipos e a McLaren competia com motor Porsche. A esse respeito Whiting afirmou ao Estado: "Tire as conclusões você mesmo".

Ao recordar o GP que aconteceu há 29 anos, Lauda ri. Conta uma história: "No fim do ano, quando vi Ickx, me aproximei, tirei meu boné e lhe disse 'muito obrigado'." O austríaco explica o porquê: "Ao interromper a corrida, recebemos apenas metade dos pontos. Prost levou 4,5, a metade dos 9 do vencedor. Se a prova seguisse é provável que Ayrton vencesse e Prost ficasse em segundo. E nessa hipótese Prost receberia 6 pontos e não 4,5".

Lauda dá muita risada novamente e repete o gesto feito diante de Ickx, tirando o boné. Não é difícil compreender a festa. Ao término da 16.ª etapa e última do campeonato, em Portugal, Lauda somou 72 pontos e Prost, 71,5. O austríaco conquistou o terceiro título por meio ponto. "Se Ickx não parasse o GP de Mônaco Prost faria 6 e não 4,5 e eu não seria campeão."

A ultrapassagem daquele menino pouco conhecido, Senna, intrigou Niki Lauda. "Fiquei tentando saber quem era aquele piloto que me passou daquela forma, naquela condição. Vi que era Ayrton. Claro que me impressionei."

Jo Ramirez, coordenador da McLaren, hoje aposentado, presente em Mônaco, lembrou o ocorrido. "Ayrton foi trabalhar conosco mais tarde (1988) e sempre me dizia ter sido injustiçado naquela corrida. Não conheci piloto que lutasse tanto por uma vitória quanto Ayrton." Ramirez, no entanto, concordou com a decisão de Ickx. "Hoje jamais se correria daquela condição."

Ickx e Prost também estão em Mônaco este ano. O Estado os procurou para dar o seus pontos de vista. Os dois não quiseram comentar.