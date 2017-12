Haas abandona e Hrbaty pega Davydenko na final de Paris Não foi dessa vez que Tommy Haas conseguiu uma vaga para a Masters Cup de Xangai, torneio que irá reunir os oito melhores da temporada. Neste sábado, o alemão perdeu a semifinal do Masters Series de Paris para a grande surpresa do torneio, o veterano eslovaco Dominic Hrbaty, por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 1/0), após abandonar a partida no segundo game do segundo set - passou mal, vítima de uma gastoenterite. "Eu já acordei vomitando, deve ser um vírus. Foi falta de sorte, porque estava jogando bem neste torneio", lamentou Tommy Haas. A derrota de Tommy Haas neste sábado deu a última vaga da Masters Cup - o torneio começa no próximo dia 12 - para o norte-americano James Blake. O alemão precisava ser campeão em Paris para assegurar sua participação em Xangai, mas caiu na semifinal. Assim, estão definidos os oito tenistas que vão disputar o título da Masters Cup de Xangai. Além de Blake, estão confirmados Roger Federer (SUI), Rafael Nadal (ESP), Andy Roddick (EUA), David Nalbandian (ARG), Ivan Ljubicic (CRO), Nikolay Davydenko (RUS) e Tommy Robredo (ESP). Já em Paris, Hrbaty chega à sua segunda final de Masters Series na carreira - a primeira foi em Montecarlo, em 2000. O adversário na decisão deste domingo será o russo Nikolay Davydenko, que eliminou o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2.