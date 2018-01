Haas abandona semifinal do torneio de tênis de Houston O americano Mardy Fish vai enfrentar o austríaco Jurgen Melzer na final do torneio de tênis de Houston, já que o alemão Tommy Haas, seu adversário na semifinal, abandonou o jogo com uma lesão no pulso direito. Haas, que na noite anterior tinha vencido o americano Andy Roddick, campeão de 2005 e primeiro cabeça-de-chave, vinha tendo problemas desde as quartas-de-final. Neste sábado, quando perdia por 4 a 1 para Fish no primeiro set, o alemão decidiu que não estava em condições de jogar. "Fico frustrado. A lesão veio no pior momento, quando eu estava jogando melhor. Mas não dava para continuar em quadra", comentou Haas, cabeça-de-chave número 5. Ele tinha vencido Fish nas duas vezes em que os dois se enfrentaram anteriormente. Haas explicou que sofreu a lesão há vários dias, mas que até agora continuava capaz de jogar. "Nas quartas-de-final a dor começou a ficar mais forte. Mas ainda tive sorte, pude continuar em quadra e vencer", comentou Haas. "Agora preciso me recuperar", acrescentou. "Não imaginava chegar à final assim, mas agora tenho que pensar em como vencer o torneio", comentou Fish. "Acho que eu e Melzer podemos oferecer um bom espetáculo aos torcedores", avaliou. Melzer não teve problemas para vencer por 6-3 e 6-4 o americano Paul Goldstein na primeira semifinal do torneio, que conta pontos para o circuito da ATP e paga US$ 380 mil em prêmios. Com um jogo agressivo, o austríaco se arriscou nas subidas à rede, enquanto Goldstein, no fundo da quadra, não conseguia reagir. O canhoto Melzer sacou muito bem e o americano encontrou dificuldade para rebater os seus golpes de esquerda. "Nunca pensei que pudesse chegar à final, mas agora estou muito esperançoso e pronto para lutar pelo título", disse Melze.