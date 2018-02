Haas e Soederling disputam a final do ATP de Memphis O alemão Tommy Haas e o sueco Robin Soederling farão neste domingo a final do ATP de Memphis, nos Estados Unidos. Nas semifinais, disputadas neste sábado, Haas bateu o francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, enquanto que Soederling passou pelo belga Kristof Vliegen por 2 a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 7/6 (7-5).