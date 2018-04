Hackett prova que é o rei dos 1.500m O australiano Grant Hackett mostrou que continua o maior nome dos 1.500 metros livre de natação. Campeão na Olimpíada de Sydney, em 2000, ele repetiu o ouro na final da prova neste sábado, com o tempo de 14min43s40, novo recorde olímpico. Recordista mundial da distância com 14min34s56, Hackett está invicto há sete anos. A medalha de prata ficou com o americano Larsen Jensen (14min45s29) e o bronze com o britânico David Davies (14min45s95).