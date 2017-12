Haile perde hegemonia em Edmonton O etíope Haile Gebrselassie não conseguiu ganhar o quinto título consecutivo nos 10 mil metros, no Mundial de Edmonton, Canadá, em que as estrelas ou estão ausentes ou sofrem derrotas inesperadas. A sensação que ficou para o público no Commonwealth Stadium foi de que acabava de ver o fim de uma era. A vitória ficou com o queniano Charles Kamathi (27min53s25). Gebrselassie - campeão do mundo em 1993, 95, 97 e 99, campeão olímpico em 96 e 2000 e recordista mundial dos 5 mil e 10 mil metros - perdeu também a medalha de prata, surpreendido pelo compatriota Assefa Mezgebu (27min53s97). "Que posso fazer? Isso não acontecia desde 92. Tentei de tudo e não imaginava este final." Mesmo sem correr os 10 mil desde Sydney, não culpou a lesão no tendão de Aquiles pelo bronze (27min54s41). "Sabia que Haile não correu este ano, mas não esperava vencê-lo", disse Kamathi, um policial do Quênia.