Haitiano luta em piso de azulejo A história de Tudor Sanon podia ser uma fábula. Garoto pobre cresce em meio à miséria de um país em eterna crise, passa por dificuldades, dedica-se aos estudos e por meio de um esporte vindo do outro lado do mundo, o tae kwon do da Coréia, consegue realizar seu sonho de participar de uma Olimpíada. Só que esse jovem de 20 anos, 1 metro e 86 centímetros e 84 quilos luta para que sua trajetória vire realidade e um exemplo para os outros. Mesmo que para isso tenha de ser um atleta solitário no Haiti. Além de ser o primeiro lutador haitiano de tae kwon do a participar de uma Olimpíada, Sanon também é o único atleta que permanece treinando no país. Todos os outros nove esportistas de judô, box e atletismo, as modalidades que terão competidores do Haiti, moram e estudam nos Estados Unidos e Canadá. Lá encontram condições de treinar. Já o lutador da arte marcial coreana passa mais de três horas diárias praticando os golpes num piso de azulejo dentro de uma universidade. O vestiário é improvisado numa lousa móvel. Seu interesse pelo esporte surgiu dez anos atrás, quando viu no próprio Haiti esportistas praticando a luta. Começou a treinar com a equipe de professores formados nos anos 70 por um mestre coreano. Hoje, são mais de 1.500 praticantes espalhados em 50 escolas, mas só 10 possuem instalações adequadas. Sanon nem sempre consegue treinar nas melhores. "O haitiano é um povo que luta pela vida, para ganhar dinheiro, para comer. Para ele, é muito fácil lutar", explica o presidente da associação nacional do esporte Léo Cartright. O tae kwon do virou esporte olímpico só em 2000, em Sydney. Antes, desde 1992, era de exibição. Sanon sabe das dificuldades que enfrenta, se comparadas as dos competidores de outros países, mas acredita que pode trazer uma medalha. "Seria muito importante, porque o Haiti está em crise, com muitos problemas e uma vitória minha poderia mudar um pouco a imagem do nosso país." Ele se classificou para Atenas num torneio no México, em janeiro. Depois, surgiu uma oportunidade para treinar nos Estados Unidos, mas sua mãe proibiu a viagem. Não queria que ele perdesse o ano no colégio. O Haiti é um país sem tradição olímpica. A primeira medalha foi uma prata em 1924 na modalidade tiro. Nos jogos seguintes, outra prata no salto. Depois, nunca mais nenhum haitiano subiu ao pódio. "Sanon é muito forte, se prepara muito bem, mas lhe falta competência. Não posso dizer que vai ganhar uma medalha, mas lutará o que pode", diz Cartright. Falta de apoio - Esforço não falta para a equipe de tae kwon do que tentava inscrever outros três esportistas em Atenas. Inclusive a filha de Cartright, a jovem Joelle, de 22 anos. "Se tivéssemos como analisar antes a altitude que enfrentaríamos nas seletivas do México, teria tido uma melhor performance." No Haiti, não existe tecnologia no esporte. O governo do país prometeu ajuda ao Comitê Olímpico Haitiano, mas são poucos os que acreditam que ela virá. Amante do futebol brasileiro, como outros haitianos, Sanon embarca para a Grécia em 13 de agosto. Lá treinará por duas semanas em pisos profissionais e já sentindo a pressão da competição. No dia 29, disputará a primeira de suas lutas.