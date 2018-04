Halterofilismo: 105 kg tem novo pódio Com a desclassificação, por doping, do húngaro Ferenc Gyurkovics, a medalha de ouro na categoria 105 kg do torneio olímpico de levantamento de peso ficou com o russo Dmitry Berestov, a prata com o ucraniano Igor Razoronov e o bronze com o também russo Gleb Pisarevskiy.