Halterofilismo: ouro fica com Azerbaijão Farid Mansurov, do Azerbaijão, conquistou nesta quarta-feira, a medalha de ouro na categoria 66 quilos do torneio olímpico de levantamente de peso. O turco Seref Eroglu ganhou a prata e Mikkhitar Manukyan, do Casaquistão, o bronze.