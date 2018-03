Halterofilista é suspenso por oito anos O halterofilista búlgaro Galabin Boevski, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney/2000, na categoria até 69 quilos, foi suspenso neste sábado por oito anos por adulterar sua amostra de urina no Campeonato Mundial do ano passado, em Vancouver, no Canadá. O presidente da Federação Internacional da modalidade, Tamas Ajan, disse que os companheiros de equipe de Boevski, Zlatan Vanev e Georgi Markov, também receberam suspensões pelo mesmo motivo, mas foram banidos apenas por um ano e meio. As amostras de urina dos três eram idênticas e tinham vindo de uma pessoa apenas. Boevski teve uma punição mais severa porque foi a segunda vez que foi pego no antidoping.